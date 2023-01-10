В Казахстане увеличили квоту на прием кандасов и переселенцев на 2023 год

Приказом министра труда и социальной защиты населения региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год составит 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства.

Как пояснили в ведомстве, приказ принят для «оптимального расселения кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством».

В 2023 году квота распределена следующим образом. Для кандасов: по Северо-Казахстанской области – 138 человек, по Костанайской области – 150, по Абайской области – 196, по Восточно-Казахстанской области – 239, по Акмолинской области – 270, по Павлодарской области – 932. Для переселенцев: по Карагандинской области – 33 человека, по Улытауской области – 120, по Абайской области – 238, по Восточно-Казахстанской области – 305, по Костанайской области – 530, по Северо-Казахстанской области – 2 660, по Павлодарской области – 2 841.

Кандасам и переселенцам будут предоставляться субсидии: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241,5 тыс. тенге); на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге) на семью.

По данным министерства, с 1991 года по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись 1 млн 107 тыс. этнических казахов. Из них в 2022 году вернулись и получили статус кандасов 19 178 человек.