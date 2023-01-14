Лукин избран сенатором от Астаны

Сенатором от Астаны вместо выбывшего избран Андрей Лукин, который до вчерашнего дня был депутатом сената по президентскому списку.

Лукин получил 65,5% голосов выборщиков. За директора "Астана су арнасы" Табигата Зейнулкабдена отдали голоса 20,7% выборщиков, за директора частной компании Сайранбека Абилкаира - 13,8%.

61-летний Андрей Лукин работает сенатором с августа 2019 года. До этого был заместителем генпрокурора, заместителем акима Астаны, первым зампредом финпола, вице-министром индустрии и торговли.

Выборы в Астане назначены в связи с уходом из парламента Ахылбека Куришбаева, который был депутатом около двух лет. Первоначально выборы были назначены на декабрь и ключевым кандидатом на них был ректор Евразийского нацуниверситета им. Гумилева Ерлан Садыков. Однако в ходе повторного выдвижения кандидатур в декабре он не подал свои документы на участие.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Лукина как сенатора по своему списку.

В субботу выборщики - депутаты маслихатов всех уровней - выбрали также 20 сенаторов от каждого региона страны.