Россия перераспределила часть доли в ЕАБР между Казахстаном и другими странами-акционерами

Казахстан увеличил долю в Евразийском банке развития с 32,99% до 37,2%, доли другие стран-акционеров также увеличились в 4-5 раз. Решение о перераспределении капитала между участниками банка было принято на совете ЕАБР в понедельник, но обсуждалось с августа 2022 года. Россия, тем не менее, сохранила крупнейший пакет акций института.

Как говорится в сообщении, еще 30 декабря 2022 года совет Евразийского банка развития единогласно одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками. Часть принадлежащего Российской Федерации пакета акций, составляющая 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками.

«В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается с 65,9761% до 44,7878%. По итогам перераспределения доли других государств-участников в оплаченном уставном капитале ЕАБР составят: Республика Казахстан — 37,2865%, Республика Армения — 4,2291%, Кыргызская Республика — 4,2291%, Республика Беларусь — 5,2121%, Республика Таджикистан — 4,2555%», − говорится в сообщении.

9 августа источники агентства Bloomberg сообщили, что Россия может отказаться от контрольной доли в ЕАБР из-за угрозы санкций против института. Они полагали, что крупнейшим акционером вместо нее станет Казахстан.

До сделки России принадлежало 65,97% акций ЕАБР, Казахстан владел 32,99%, Беларусь – около 1%, а Таджикистан, Армения и Кыргызстан владели остальной частью в равных долях. Согласно информации на сайте банка, его уставный капитал составляет $1,5 млрд.

В ноябре министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан может приобрести 4,2% акций ЕАБР за 25-30 млрд тенге. По его словам, сделка, в случае одобрения, должна была произойти через «некоторое время», а оплата за нее будет разбита на годы. Ежегодно она будет обходиться бюджету Казахстана в 7 млрд тенге.