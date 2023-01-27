Партии «Байтак» и Respublica не смогут участвовать на выборах в маслихаты во всех областях

На предстоящих выборах в маслихаты, назначенных на 19 марта, партии «Байтак» и Respublica смогут принять участие только там, где открыты их филиалы – это в 15 из 19 регионов. Соответствующие постановления приняли члены центральной избирательной комиссии в пятницу.

В частности, ЦИК допустил общественное объединение «Казахстанская партия зеленых «Байтак» к участию в выборах в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Плюс ранее у партии уже были зарегистрированы филиалы в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

Партия Respublica сможет участвовать на выборах в маслихаты в Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областях и трех городах республиканского значения.