Премьер ждет улучшения инфраструктуры Шымкента на фоне роста города

Премьер-министр Алихан Смаилов ожидает от акимата Шымкента более активной работы над улучшением инфраструктуры города на фоне его быстрого роста.

«Акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения», - цитирует премьера его пресс-служба по итогам заседания по развитию Шымкента накануне.

На совещании было отмечено, что за последние два года в эксплуатацию в городе было введено свыше 2 млн кв метров жилья.

Премьер отметил, что «на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты».

«В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тыс. мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте», — сказал Смаилов.

В ближайшие пять лет в Шымкенте ожидается запуск почти 300 инвестиционных проектов на сумму 2 трлн. тенге. Премьер ждет от акимата повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.

Население Шымкента приближается к 1,2 млн. человек, город является третьим по численности населения в стране. С 2019 года у него статус города республиканского значения.