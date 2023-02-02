Ранее сообщалось, что у них не везде открыты филиалы
Партии «Байтак» и Respublica смогут участвовать в выборах в маслихаты во всех регионах – ЦИК
фото Алмаса Кайсара

Партии «Байтак» и Respublica смогут участвовать в выборах в маслихаты во всех регионах Казахстана, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

«С учетом ранее принятого решения о допуске к участию в выборах партия “Байтак” получила возможность участвовать во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, во всех регионах республики», - сказал Абдиров на заседании ЦИК в четверг.

Также, «с учетом ранее принятых постановлений», партия Respublica сможет участвовать в выборах депутатов маслихата, избираемых по партийным спискам, во всех регионах Казахстана.

Ранее сообщалось, что обе партии на предстоящих выборах в маслихаты смогут принять участие только там, где открыты их филиалы – это в 15 из 19 регионов.

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