LRT в Астане достроят к концу 2024 года – Касымбек

Сейчас идут работы по мобилизации и авансовые платежи по технике
Акимат столицы намерен достроить LRT к концу 2024 года, сообщил «Хабар 24» аким Астаны Женис Касымбек.
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