Сейчас идут работы по мобилизации и авансовые платежи по технике
LRT в Астане достроят к концу 2024 года – Касымбек
фото Жанары Каримовой

Акимат столицы намерен достроить LRT к концу 2024 года, сообщил «Хабар 24» аким Астаны Женис Касымбек.

По его словам, очередной этап строительства начали еще в прошлом году, закончить работы планируется в течение двух лет.

«Первые суммы в прошлом году были предоставлены правительством. В этом году активное строительство этого объекта будет. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на LER. Планируется, что в течение 2023-2024 годы проект будет реализован, и до конца следующего года он должен быть запущен», - сказал он.

Осенью 2022 года правительство выделило 20 млрд тенге на продолжение строительства LRT в Астане и только по мере освоения этих средств будет принято решение о дальнейшем финансировании проекта.

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