LRT в Астане достроят к концу 2024 года – Касымбек

По его словам, очередной этап строительства начали еще в прошлом году, закончить работы планируется в течение двух лет.

«Первые суммы в прошлом году были предоставлены правительством. В этом году активное строительство этого объекта будет. Сейчас идут работы по мобилизации, а также идут авансовые платежи по технике, по будущим поездам, которые будут работать на LER. Планируется, что в течение 2023-2024 годы проект будет реализован, и до конца следующего года он должен быть запущен», - сказал он.

Осенью 2022 года правительство выделило 20 млрд тенге на продолжение строительства LRT в Астане и только по мере освоения этих средств будет принято решение о дальнейшем финансировании проекта.