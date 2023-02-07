Число жертв землетрясения в Турции и возросло почти до 3 тыс. человек

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек. 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах. Власти призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур.

По информации агентства АР, в Сирии погибли, по официальным данным Минздрава, 656 человек погибли в контролируемых правительством районах Сирии, около 1 400 получили ранения, а на удерживаемом повстанцами северо-западе страны группы, которые действуют там, заявили, что по меньшей мере 450 человек погибли, сотни получили ранения. Агентство Reuters сообщает, что правительство Дамаска и спасатели в северо-западном регионе, контролируемом повстанцами, заявляют о гибели минимум 1 444 человек и около 3 500 раненых.

По данным Европейского сейсмологического центра, первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени (в 07:17 по времени Астаны – В.) и ощущалось во многих крупных городах, таких как Кахраманмараш, Газиантеп, Невшехир, Кайсери, Анкара, Адана и Хатай. После первого землетрясения в 04:26 было зарегистрировано второе в Газиантепе магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в столице страны Анкаре, а также в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии, на Кипре, в Ливане и даже в Израиле. Третье землетрясение силой 7,7 баллов произошло в центральной части Турции в 13:24 по местному времени.

Тысячи зданий рухнули на обширной территории, простирающейся от сирийских городов Алеппо и Хама до турецкого Диярбакыра, более чем в 330 километрах к северо-востоку. По данным властей, только в Турции было разрушено более 5 600 зданий. А представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 224 здания на северо-западе Сирии были разрушены и не менее 325 повреждены, включая склады с гуманитарной помощью.