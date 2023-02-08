Число жертв землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии возросло до более чем 7 800 человек, сообщает Reuters .

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, число погибших в стране возросло до 5 894 человек, более 34 000 человек получили ранения. По данным правительства и спасательной службы на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии, число погибших составило не менее 1 932 человек.

Турецкие власти сообщают, что около 13,5 млн человек пострадали в районе, охватывающем примерно 450 км от Аданы на западе до Диярбакыра на востоке и 300 км от Малатьи на севере до Хатая на юге. Сирийские власти сообщили о смертельных случаях даже на юге, в Хаме, примерно в 250 км от эпицентра. В Антакье, столице граничащей с Сирией провинции Хатай, не хватает спасателей, жители сами разбирают завалы.

Президент Турции объявил 10 турецких провинций зоной бедствия и ввел чрезвычайное положение на три месяца, что позволит правительству обходить парламент при принятии новых законов. Правительство откроет отели в туристическом центре Анталии для временного размещения пострадавших от землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, за ним последовало второе, почти такой же силы. В итоге разрушены тысячи домов, больниц, школ. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших районов, где разрушены дороги, усугубляет ситуацию плохая погода, нехватка ресурсов и тяжелой техники. Некоторые районы остались без электричества.

Накануне в Турцию прибыли спасатели МЧС Казахстана и приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили, сообщила пресс-служба министерства. Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки. В первом случае – это шестиэтажный дом, который находится под угрозой полного обрушения. По информации местных жителей, в доме могут оставаться люди. К оперативным поискам приступили кинологические расчеты. Во втором случае – это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди.

«На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей», - уточнили в МЧС.

В ведомстве отмечают, что складывается сложная ситуация на месте разрушений.