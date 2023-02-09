Из Беларуси в Казахстан экстрадирован подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Кордае – Генпрокуратура

Из Беларуси в Казахстан экстрадирован подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«9 февраля сотрудниками генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин А. Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск», - говорится в сообщении.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года, погибли 11 человек, более 100 получили ранения. Было разрушено почти 200 домов и предприятий, сгорели около 100 автомобилей. В конфликте участвовала почти 1 тыс. человек. Было возбуждено 120 уголовных дел, из них 11 уголовных дел по статье 99 УК РК (убийство).

29 сентября 2020 года, военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор семерым подсудимым: за кражу и участие в массовых беспорядках они были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 9 лет. Кроме того, к 1,5 годам лишения свободы были осуждены двое братьев, применившие насилие к полицейским, еще два человека были приговорены к 2 годам 6 месяцам за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство в группе лиц, еще один обвиняемый получил 3 года лишения свободы за изготовление и перевозку коктейлей «Молотова».

В апреле 2021 года суд Тараза признал виновными по разным уголовным статьям по делу о массовых беспорядках в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты 50 человек, 1 человек был оправдан за неимением доказательств его вины. Судебный процесс длился с декабря 2020 года. Дело состояло из 400 томов. На скамье подсудимых оказался 51 человек. Потерпевшими по делу признаны 366 человек. Обвиняемых защищали более 60 адвокатов.

В феврале прошлого года МВД сообщило о задержании в Алматинской области подозреваемого в убийстве четырех человек в селе Масанчи во время беспорядков. Он находился в международном розыске.