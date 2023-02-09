Токаев поручил МВД активизировать работу по расследованию атак на гражданских активистов и журналистов

Министр рассказал о криминогенной обстановке в январе этого года, сообщив, что удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.

Также глава МВД отчитался о миграционной ситуации, о мерах по противодействию организованной и наркопреступности, а также рассказал результатах работы по профилактике правонарушений ДТП, о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Наряду с этим Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

«Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов. Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности», - сообщила пресс-служба президента.