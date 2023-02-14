Продать пытались сами родители
В Алматы пресекли продажу новорожденного
фото Жанары Каримовой

В Алматы родители пытались продать своего новорожденного ребенка за 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz. Спецоперация оперативниками УБОП и спецназом была проведена в Алмалинском районе при координации городской прокуратуры.

По данным полиции, задержаны гражданка Б., 1998 года рождения, и ее супруг – гражданин Б., 1991 года рождения.

«За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что потенциальных родителей для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Установлено, что у этой супружеской пары есть еще двое детей.

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