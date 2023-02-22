Фермеры Мангистауской области получат корма по сниженной стоимости – МСХ

Министерство сельского хозяйства, Союз зернопереработчиков, акимат Мангистауской области и СПК «Каспий» с группой операторов по кормам достигли договоренности о поставках фермерам региона в период межсезонья кормов для сельхозживотных по удешевленной стоимости, сообщила пресс-служба МСХ.

«Речь идет об отрубях для личных подсобных и фермерских хозяйств Мангистау, которые зернопереработчики Северо-Казахстанской области поставят по цене 65 тенге за килограмм, при рыночной стоимости в 100 тенге. Компании окажут содействие в транспортировке кормов. Таким образом, с учетом доставки до региона цена отрубей составит 75 тенге за килограмм», - пояснили в министерстве.

Из-за особенностей климата в Мангистауской области ежегодно заготавливают около 10% кормов, остальную часть доставляют из других регионов. На текущий зимний период при потребности в 78 тыс. тонн сена и 23,8 тыс. тонн концентрированных кормов было заготовлено 98,5% и 101,8% от плана соответственно.

В ноябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в Мангистауской области ежегодно до 75 % всех необходимых кормов завозится из других регионов страны. Поэтому проблема снижения цен на корма для региона очень актуальна. В этой связи он предложил расширять местную кормовую базу, а для снижения себестоимости продуктов животноводства – предусмотреть льготные тарифы на перевозку кормов из других регионов.