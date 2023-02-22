Журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении на него

Журналист Данияр Молдабеков сообщил, что сегодня утром неизвестный напал на него в подъезде дома и ударил в лицо.

«20 минут назад тип в медицинской маске ударил меня по лицу. Это случилось в подъезде», - написал Молдабеков в соцсетях около 10 утра.

Он добавил, что вызвал скорую, чтобы все зафиксировать.

Накануне в МВД сообщили, что с сентября 2022 года по 20 февраля этого года в Алматы и в Астане «совершен ряд противоправных действий» в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью. Это факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в сети интернет.

Для раскрытия преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа. Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст.115 «Угроза», ст.147 «Распространение сведений о частной жизни», ст.158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», ст.202 «Умышленное уничтожение чужого имущества», ст.293 «Хулиганство» УК РК. В МВД заявили, что в настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 человек, причастных к совершению данных преступлений. Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы.