Казахстанцам приостановят начисление пени при обращении в суд о признании банкротами

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Нормы, внесенные в Налоговый кодекс, определяют размер госпошлины при обращении в суд граждан, решивших начать процедуру банкротства, а также снижают размер государственной пошлины для детей при получении паспорта.

«В целях восстановления платежеспособности и банкротства граждан предлагается не признавать доходом физического лица суммы списанной задолженности, возникшей при банкротстве физических лиц; установить ставки государственной пошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 минимального расчетного показателя, предоставить право корректировки оборота по НДС в налоговом периоде, в котором принято решение о банкротстве должника, предусмотреть возможность признания требования сомнительным в случае признания физического лица банкротом, приостановить начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление начисления пени при отрицательном решении суда», - перечислил сенатор Сергей Карплюк.

Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки вступили в силу с 1 января 2023 года. Документами предусматривается три вида банкротства – судебное, внесудебное и восстановление платежеспособности. Как сообщали в министерстве финансов, граждане уже начали подавать заявки на процедуру банкротства, но рассматривать их госорганы начнут только с 3 марта. По данным Минфина, на сегодняшний день задолженность по кредитам имеют 1 млн 180 тыс. человек на сумму 1,1 трлн тенге.

Второй блок поправок закона предусматривает введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий, которые уже облагаются ставками.

«В Казахстане насчитывается около 6 тыс. видов высших сосудистых растений, около пяти тысяч видов грибов, 2 тыс. видов водорослей, 1 тыс. видов мхов и лишайников. Из общего числа этих растительных видов 1 406 видов являются лекарственными растениями, в том числе 220 видов признаны в официальной медицине, 387 видов включены в Красную книгу Республики Казахстан как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, 110 видов реликтовых растений, произрастающих с древних времен, а также 698 эндемичных видов растений, произрастающих только в Казахстане», - отметил Карплюк, добавив, что для эффективного управления вопросами сохранения, воспроизводства, рационального и сбалансированного использования природных растительных ресурсов и генетического фонда растительного мира предлагается ввести в Налоговый кодекс аналогичную норму платы за пользование объектами растительного мира.

По его словам, ставки платы будут утверждаться областными маслихатами на основании правил пользования растительным миром. А областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира будут осуществлять государственный контроль в области охраны, защиты, восстановления и использования дикорастущих растений.

Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области миграции населения. В частности, предлагается снизить государственную пошлина за паспорт, выдаваемый несовершеннолетним, – с 8 МРП до 4 МРП, ввести дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта, в зависимости от количества его листов: 2 страницы – 4 МРП для детей до 16 лет, 36 страниц – 8 МРП, более 36 страниц – 12 МРП. Также предусматривается увеличение размера госпошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа. Эту норму планируется ввести с 1 января 2024 года.