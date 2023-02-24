Токаев наградил группу спасателей, ликвидировавших последствия землетрясения в Турции и Сирии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил группу спасателей, военных, медиков, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии, сообщила Акорда.

Так, двое участников спасательной операции удостоены ордена "Айбын" II степени - начальник специализированной пожарной части ДЧС Акмолинской области Айдын Жоламанов и командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Нацгвардии Курмангали Топанов.

Трое человек удостоены ордена "Курмет" - спасатели Ардак Айтпаев, Руслан Сойко и Владимир Цой.

Спасатели, медики, военные и летчики получили также медали "Ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін", "Жауынгерлік ерлігі үшін". Один человек удостоен Почетной грамоты Республики Казахстан, а 112 человек - благодарности президента.

Большая группа казахстанских спасателей участвовала в операции в Турции и Сирии после февральского землетрясения, унёсшего жизни десятков тысяч человек.