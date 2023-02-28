В этом году на строительство LRT в Астане будет выделено 50 млрд тенге – МИИР

В этом году на продолжение строительства LRT в Астане предусмотрено 50 млрд тенге, которые министерство индустрии и инфраструктурного развития как оператор планирует передать акимату к апрелю. Как пояснил журналистам во вторник в кулуарах правительства глава министерства Марат Карабаев, в первую очередь строительство продолжится со стороны аэропорта, а также на эти деньги будет авансирован выкуп вагонов.

«Сегодня на заседании республиканской бюджетной комиссии были предусмотрены средства. Как вы знаете, дальше мы должны в парламент прийти, после этого должно быть подписание. Если сейчас февраль, я думаю, к апрелю мы передадим средства в акимат», - высказался Карабаев.

Он сообщил, что МИИР как оператор выделяет на продолжение строительства LRT в этом году 50 млрд тенге.

«Это строительство мы с акиматом города обсуждали. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. То есть там работа будет продолжена. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов», - уточнил он, заверив, что LRT в Астане будет достроено.

Напомним, в начале февраля аким Астаны Женис Касымбек в интервью телеканалу «Хабар24» сообщил, что LRT в городе будет запущено к концу 2024 года.