Казахстан не видит рисков или угроз со стороны России – Тлеуберди

Казахстан не видит и не ощущает каких-либо угроз со стороны Российской Федерации, заявил во вторник в ходе совместного с госсекретарем США брифинга министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

«Мы на данный момент не видим или не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации», - сказал Тлеуберди.

Он напомнил, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе.

«Поэтому мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, то, как напомнил Тлеуберди, между странами имеется «солидная правовая база», а также завершена делимитация общих границ.

«Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира», - отметил глава МИД Казахстана.

При этом он подчеркнул, что Казахстан имеет исторические связи и с Украиной, поэтому «эта ситуация является сложной для нас и нашей экономики».

«Вы понимаете, что Казахстан является членом ЕАЭС и у нас нет границ. Именно поэтому порой бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли. Но в то же время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций России или прочими иностранными компаниями», - сказал Тлеуберди.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность намерениями Китая поставить летальное оружие и военную технику России.

«Информация, которую мы получаем, - Китай рассматривает возможность предоставления летальных средств и военной техники России. Мы очень чутко говорили и предупредили Китай, каковы будут последствия, если такая поддержка будет оказана. Мы сделаем все, чтобы наказать китайские компании, которые будут поддерживать российскую агрессию», - заявил Блинкен.

Поставка оружия, подчеркнул он, будет серьезной проблемой не только для взаимоотношений между США и Китаем, но и для взаимоотношений с другими странами.