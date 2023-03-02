Минсельхозу вернут функцию по контролю за использованием и охраной земель

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документом предусматривается введение административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства, а функции по госконтролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию министерства сельского хозяйства.

«Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий. Законом функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию министерства сельского хозяйства», - говорится в заключении комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Кроме того, для приведения в соответствие с законом «О геодезии, картографии и пространственных данных» местные исполнительные органы наделяются полномочиями по рассмотрению соответствующих административных дел, как говорится в заключении, «для сохранения геодезических пунктов».

Еще один блок поправок касается передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере госконтроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно-допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, которые реализуют социально значимые продовольственные товары.

По мнению сенаторов, эти поправки активизируют деятельность должностных лиц по возврату неиспользуемых по назначению либо используемых с нарушением законодательства сельхозземель, в том числе пастбищ. А новые составы административных правонарушений поспособствуют соблюдению положений земельного законодательства и снижению коррупционной составляющей в сфере земельных отношений.