Семеро задержанных за нападения на журналистов находятся под стражей – МВД

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства сообщил, что по фактам нападений и атак на журналистов задержаны 22 человека, семеро из них находятся под стражей. Ранее сообщалось о 18 задержанных.

«По данному факту возбуждено более 30 уголовных дел, задержано 22 лица. Семеро сейчас находятся под стражей, в отношении остальных с учетом личности, возраста избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. В настоящее время идет досудебное расследование», - сказал Ахметжанов.

Он добавил, что по всем фактам потерпевшие, то есть журналисты, «активно участвуют в следственных действиях, проведены очные ставки».

«Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий», - отметил министр.

Глава МВД пообещал, что «когда появятся другие факты и обстоятельства, мы обязательно информируем в рамках существующего процессуального законодательства».

4 марта ведомственный ресурс МВД сообщил о задержании подозреваемого в организации нападений на редакции СМИ и журналистов. Установлено, что «организатором и инициатором» нападений является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов (Маневич). Он с санкции суда арестован. В МВД заявляли, что «задержанный признался в содеянном, в ходе допроса сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ». По данным полиции, подозреваемый нанял группу хакеров и исполнителей акций, а цели и варианты действий выбирал самостоятельно.

Ранее сообщалось о задержании иностранного гражданина по фамилии Токарев, которого назвали организатором нападений на редакции и журналистов. Позднее полиция сообщила, что установила несколько его сообщников, также иностранцев.

Аркадий Клебанов (Маневич) – племянник олигарха Александра Клебанова, владеющего предприятиями в энергетике и других сферах. Его отец Сергей Маневич проходил обвиняемым по делу о государственном перевороте вместе с Рахатом Алиевым, бывшим зятем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Альнуром Мусаевым, бывшим председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.

В последние полгода несколько редакций СМИ и независимые журналисты подверглись атакам – им присылали угрозы, публиковали в интернете их личные данные, в январе была сожжена машина журналистки Динары Егеубаевой, а ее сыну угрожали пистолетом. В том же месяце залили пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко, а позднее взорвали две машины оператора, работающего с ним.