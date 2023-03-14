Рост ВВП Казахстана за январь – февраль составил 4,3%

«В январе – феврале темп роста экономики Казахстана составил 4,3%, в том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг – 5%», - сказал Куантыров.

По его словам, по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля. Темп роста инвестиций в основной капитал за два месяца составил 19,2%, приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 72,8%, сельском хозяйстве – на 33,1%, операциях с недвижимостью – на 12,1%, а также в промышленности – на 14,1%, в том числе горнодобывающей промышленности – на 12,2% и обрабатывающей промышленности – на 7,2%. Обрабатывающая промышленность также сохраняет положительные темпы роста, объем производства вырос на 2,5%.

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,5%, в том числе в автомобилестроении – на 34,2% и производстве электрооборудования – на 48,7%. Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 9,6%, продуктов нефтепереработки – на 5,4%, продукции химической промышленности – на 3,6%, напитков – на 22,6%, фармацевтической продукции – на 16,7% и легкой промышленности – на 34,3%», - добавил глава Миннацэкономики.

Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на усилении мер антиинфляционного реагирования, а также не допускать спекулятивные сезонные колебания цен на плодоовощную продукцию, отметил он. Кроме того, нужно оказать поддержку в проведении весенне-полевые работы, поддерживать несырьерой сектор и наращивать альтернативные экспортные направления, а также эффективно реализовать противопаводковые меры.