Сохранение базовой ставки на уровне 16,75% стабилизирует инфляцию – Нацбанк

Динамика инфляции в Казахстане постепенно снижается, но остается волатильной и превышает среднегодовые значения, заявил во вторник в ходе заседания правительства председатель Национального банка Галымжан Пирматов. Поэтому для ее стабилизации нужно сохранить базовую ставку на уровне 16,75% в первой половине года.

«В Казахстане месячная динамика инфляции, после достижения пика в марте 2022 года, постепенно снижается, немного ускорившись в феврале до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за пять лет. В годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%», - сказал Пирматов.

Он напомнил, что в феврале Нацбанк завершил очередной прогнозный раунд и, с учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции пересмотрен до 9-12% в 2023 году, 6-8% – в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6%.

При этом, подчеркнул глава Нацбанка, сохраняются внешние проинфляционные риски на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие. Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями.

«Фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального банка. В этих условиях 24 февраля 2023 года Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе», - считает Пирматов.