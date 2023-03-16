В Кызылорде в ходе спецоперации пресечена деятельность криминальной ОПГ

Задержаны 10 человек
Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает сайт Polisia.kz.
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