В Кызылорде в ходе спецоперации пресечена деятельность криминальной ОПГ

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает сайт Polisia.kz .

«В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство», - говорится в сообщении.

По данным полиции, установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство. Кроме того, они публиковали в социальных сетях видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.