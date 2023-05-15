Он поручил завершить техобследование тепловых сетей до конца июня
Смаилов констатировал затягивание процесса модернизации теплосетей
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

На заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента обсудили вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Премьер-министр Алихан Смаилов констатировал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации, и это упущение со стороны министерства национальной экономики. Он сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову и объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву, сообщает сайт премьер-министра.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за счеи программы «Тариф в обмен на инвестиции» износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Для этого требуется отремонтировать более 145 тыс. км инженерных сетей. В этом году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах, чтобы отремонтировать до конца года свыше 5 тыс. км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь сообщил, что для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. По итогам I квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тыс. семей более чем на 372 млн тенге.

По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики, по итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу мая завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту, пообещал он.

Премьер-министр Алихан Смаилов, заслушав доклады, заявил, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации. Он подчеркнул, что «затягивание данного процесса недопустимо», и «важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций». По словам Смаилова, сложившаяся ситуация – это упущение со стороны министерства национальной экономики. В этой связи он сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.

«Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий», - заявил премьер.

Он поручил оперативно внести заявки коммунальных предприятий на корректировку тарифа и до конца июня завершить техническое обследование тепловых сетей для их ремонта, а до конца года – разработать проектно-сметную документацию по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам
Новости
В КНБ назвали азартные игры причиной суицида курсанта академии в Алматы
Новости
Антикор завершил расследование по нелегальному оформлению иностранных автомобилей в СпецЦОНах Астаны
Просматриваемые
Новости
Госмонополию на изготовление водительских прав и автомобильных номеров установят в Казахстане
Новости
В Алматы кинематографисты вышли на митинг против нечестных результатов отбора фильмов на государственный конкурс
Новости
Дожди, град и похолодание прогнозируются в Казахстане
Новости
Россия признала отступление к северу от Бахмута
Новости
Пассажиропоток в метро Алматы за год вырос почти в три раза
Новости
Токаев совершит визит в Россию для участия в Параде Победы