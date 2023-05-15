Смаилов констатировал затягивание процесса модернизации теплосетей

На заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента обсудили вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Премьер-министр Алихан Смаилов констатировал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации, и это упущение со стороны министерства национальной экономики. Он сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову и объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву, сообщает сайт премьер-министра.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за счеи программы «Тариф в обмен на инвестиции» износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Для этого требуется отремонтировать более 145 тыс. км инженерных сетей. В этом году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах, чтобы отремонтировать до конца года свыше 5 тыс. км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь сообщил, что для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. По итогам I квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тыс. семей более чем на 372 млн тенге.

По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики, по итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу мая завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту, пообещал он.

Премьер-министр Алихан Смаилов, заслушав доклады, заявил, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации. Он подчеркнул, что «затягивание данного процесса недопустимо», и «важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций». По словам Смаилова, сложившаяся ситуация – это упущение со стороны министерства национальной экономики. В этой связи он сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.

«Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий», - заявил премьер.

Он поручил оперативно внести заявки коммунальных предприятий на корректировку тарифа и до конца июня завершить техническое обследование тепловых сетей для их ремонта, а до конца года – разработать проектно-сметную документацию по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.