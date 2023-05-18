Казахстан и Китай увеличат пропускную способность нефтепровода

Как сообщил в кулуарах саммита «Китай - Центральная Азия» председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев, сейчас Казахстан «упирается в пропускную способность имеющегося нефтепровода». В этой связи на встрече с бизнесом в Сиане нацкомпания «КазМунайГаз» и китайская CNPC договорились о расширении пропускной способности нефтепровода. Это будет стоить порядка $200 млн. После Казахстан сможет экспортировать в Китай до 20 млн тонн нефти.