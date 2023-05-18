Будет экспортироваться до 20 млн тонн казахстанской нефти
Казахстан и Китай увеличат пропускную способность нефтепровода
фото с сайта kcp.kz

Казахстан и Китай договорились увеличить пропускную способность нефтепровода, чтобы была возможность экспортировать до 20 млн тонн казахстанской нефти, сообщает пресс-служба фонда «Самрук-Казына».

Как сообщил в кулуарах саммита «Китай - Центральная Азия» председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев, сейчас Казахстан «упирается в пропускную способность имеющегося нефтепровода». В этой связи на встрече с бизнесом в Сиане нацкомпания «КазМунайГаз» и китайская CNPC договорились о расширении пропускной способности нефтепровода. Это будет стоить порядка $200 млн. После Казахстан сможет экспортировать в Китай до 20 млн тонн нефти.

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