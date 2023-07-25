В частности, глава оборонного ведомства рассказал о о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров, доложил о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны, о планомерной работе как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

Кроме этого, Жаксылыков сообщил о ходе укомплектования вооружением и военной техникой подразделений постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства, отдельно доложил о миротворческой деятельности Вооруженных сил, а также об оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах – модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других госорганов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

Также Жаксылыков проинформировал о кредитных каникулах для призывников и о льготном образовании: по его словам, уже 2,5 тыс. военнослужащих получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших – места в вузах. Кроме того, за отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.