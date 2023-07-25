Он вернулся в страну добровольно, утверждают в надзорном органе
Генпрокуратура сообщила о задержании в аэропорту Алматы сообщника Мухтара Аблязова
фото Жанары Каримовой

В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара – Нургазин Куаныш, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Нургазин номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО “BSС”. Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства “БТА Банка” в особо крупном размере. Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда», - сообщили в Генпрокуратуре.

Нургазин 12 лет скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца, однако, как утверждают в Генпрокуратуре, «изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан», и 24 июля он был задержан после прохождения паспортного контроля и водворен в следственный изолятор. Сегодня по ходатайству подсудимого, учитывая его возраст и состояние здоровья, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

«В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд», - отметили в генеральной прокуратуре.

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