Генпрокуратура сообщила о задержании в аэропорту Алматы сообщника Мухтара Аблязова

«Нургазин номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО “BSС”. Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства “БТА Банка” в особо крупном размере. Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда», - сообщили в Генпрокуратуре.

Нургазин 12 лет скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца, однако, как утверждают в Генпрокуратуре, «изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан», и 24 июля он был задержан после прохождения паспортного контроля и водворен в следственный изолятор. Сегодня по ходатайству подсудимого, учитывая его возраст и состояние здоровья, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

«В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд», - отметили в генеральной прокуратуре.