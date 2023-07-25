Генпрокуратура сообщила о задержании в аэропорту Алматы сообщника Мухтара Аблязова

Он вернулся в страну добровольно, утверждают в надзорном органе
В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара – Нургазин Куаныш, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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