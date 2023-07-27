На ремонт теплосетей Семея направят более 16,3 млрд тенге из резерва правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о выделении свыше 16,3 млрд тенге из резерва правительства на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семей, сообщает сайт главы кабмина.

Как отметили в правительстве, средний износ сетей теплоснабжения в городе составляет 68%, а на отдельных участках – 100% (введенные в эксплуатацию с 1966 года). В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее.

«В целях минимизации риска наступления чрезвычайной ситуации, бесперебойного прохождения отопительного сезона, предоставления качественных услуг теплоснабжения в г. Семей в отопительный период акиматом области определены наиболее изношенные участки теплосетей, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на проведение ремонтных работ», - отмечается в сообщении.

Выделенные из резерва правительства средства направят на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1, 2, 3, 4 с заменой сетевой насосной группы.