На ремонт теплосетей Семея направят более 16,3 млрд тенге из резерва правительства

Средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных теплосетей
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о выделении свыше 16,3 млрд тенге из резерва правительства на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семей, сообщает сайт главы кабмина.
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