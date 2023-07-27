Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам предоставят отсрочку по кредитам

Накануне на оперативном совещании в правительстве обсудили масштаб ситуации и возможные меры господдержки в связи с аномальной жарой и дефицитом осадков в отдельных регионах Казахстана. Как сообщается на сайте правительства, холдинг «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» рассмотрят возможность предоставления отсрочки по уплате кредитов фермерам, пострадавшим от засухи. Больше всего аномальная жара повлияла на Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области.

По данным министерства сельского хозяйства, в хорошем состоянии находятся порядка 70% посевов овощных культур на 119 тыс. га, в удовлетворительном – 14,4%, или 24,5 тыс. га. Из всех зерновых колосовых в хорошем состоянии находятся 8,3 млн га, или 50,2%, в удовлетворительном – 7,2 млн га, или 43,7%. Масленичные культуры пострадали: в хорошем состоянии находится 43,6%, или 1,4 млн га посевов, в удовлетворительном – 47,7%, или 1,5 млн га.

На сегодняшний день заготовлено порядка 8 млн тонн сена, или 32% от плана. На субсидирование стоимости затрат на корма в этом году регионами выделено 11,7 млрд тенге, а в продкорпорации сформирован фуражный фонд зерна в объеме 235,2 тыс. тонн.

«При необходимости это зерно будет направлено в качестве поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене», - сказал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Он добавил, что также с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.

Вместе с тем в МСХ отмечают низкий уровень исполнения в регионах дорожной карты по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. Тасжуреков заявил, что «акиматы не в полной мере используют имеющиеся возможности по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях, по повышению продуктивности пастбищных угодий».

Также в МСХ констатируют, что сельхозтоваропроизводители слабо пользуются инструментом страхования. В этом году всего застраховано 258,2 тыс. га зерновых и масличных культур, 152 тыс. садовых деревьев, 5,4 тыс. голов КРС, МРС и лошадей, 428,2 тыс. голов птиц. Страховая премия составила 1,6 млрд тенге, из которых было субсидировано 1,3 млрд тенге. Из выделенных республиканским бюджетом средств на субсидирование страховых премий в размере 5,9 млрд тенге освоено всего 2,4 млрд тенге.

«Очень низкий уровень заготовки кормов при плане на год в 25 млн тонн всего 8 млн тонн собрали. Заготовка сенажа – всего 12% плана, соломы – 4,3%. Понятно, что основная заготовка соломы, силоса и концентрированных кормов начнется с сентября, но по остальным это очень низкий показатель. Поручаю усилить темпы кормозаготовки в регионах и постоянно мониторить цены на корма, чтобы не допускать необоснованного роста цен», - поручил в свою очередь вице-премьер и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Также, учитывая возможные последствия засухи в отдельных районах, фермеры могут начать обращаться за отсрочкой по уплате кредитов, сообщил он. В этой связи АО «НУХ «Байтерек», АО «Аграрная кредитная корпорация и АО «Казагрофинанс» поручено оказывать содействие в предоставлении отсрочки по уплате кредитов тем фермерам, которые действительно пострадали.