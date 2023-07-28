Акимат выиграл суд, маршруты переданы другим перевозчикам
Алматинский перевозчик «АвтоТрансГаз» окончательно ушел с рынка
фото Данияра Мусирова

Компания «АвтоТрансГаз» с 24 июля больше не осуществляет пассажирские перевозки в Алматы – акимат города выиграл суд против перевозчика, сообщает «Казинформ». Восемь маршрутов, которые обслуживала компания, переданы другим.

По информации акимата, в отношении компании был подан судебный иск в связи с невыполнением обязательств: на всех маршрутах не было полноценного обслуживания, состояние автобусов вызывало обоснованную критику со стороны населения, не соблюдался интервал движения, автобусы часто сходили с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме.

«Управлением городской мобильности Алматы были приняты оперативные меры по временному распределению маршрутов между действующими перевозчиками. В итоге восемь маршрутов переданы четырем перевозчикам города с поэтапным увеличением количества подвижных единиц по мере необходимости», - отметили в акимате.

Теперь маршрут №112 обслуживает ТОО «Алматыэлектротранс», количество автобусов увеличено в два раза – с 5 до 10. Также коммунальному автопарку переданы маршруты №126, 16 и 3, а линии курсируют 8, 9 и два автобуса соответственно. Компании «ДуманТранском» переданы маршруты №29р (два автобуса) и №47 (16 автобусов вместо 12 курсировавших ранее). Маршрут №29 передан частному перевозчику «Экобас» (на линии будет 12 автобусов), маршрут №85 передан ТОО «АвтоАлматранс» (10 автобусов).

Об уходе ТОО «АвтоТрансГаз» с рынка из-за ухудшения финансового состояния сообщалось еще в 2020 году. Предприятие уведомило о прекращении своей деятельности в январе. В управлении городской мобильности отмечали, что часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова, и приняла решение об уходе с рынка. Планировалось передать маршруты ТОО «АвтоТрансГаз» другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы, но из-за пандемии этот процесс был перенесен. Однако в июле 2020 года в акимате города сообщили, что перевозчик вернулся на рынок и снова обслуживает все свои маршруты.

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