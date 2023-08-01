Органы прокуратуры проверят все социальные центры для детей после отравления в Караганде

Генеральная прокуратура поручила уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам провести комплексные проверки всех социальных центров для детей после массового отравления в Караганде.

По данным пресс-службы надзорного органа, 31 июля по факту пищевого отравления детей в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) УК РК.

«Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в генеральной прокуратуре, отметив, что в рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

Всего в стране работают 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).

«Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать комплексные проверки указанных учреждений», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, 30 июля двое детей почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей из этого учреждения госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось, шестеро детей находятся в реанимации. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

Между тем вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова отрицает, что у детей пищевое отравление.

«Вчера к нам поступила информация о том, что в Караганде из детского медико-социального учреждения 12 детей поступили в больницу. У этих 12 детей на сегодня диагноз “отравление неясного генеза”, пока не понятна причина отравления. Очень мало времени прошло. Предварительно было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет», - сказала она в кулуарах правительства.

По ее данным, из 12 детей у пятерых состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала на место происшествия, также сообщила Есмагамбетова.