Связь нового поколения появится в индустриальной зоне и в микрорайонах
В Костанае обещают запуск 5G в этом году
фото inform.kz

В этом году в Костанае будет запущена мобильная связь 5G, обещают в акимате Костанайской области. Об этом стало известно в ходе инвестиционного форума Kostanay Invest 2023, сообщает «Казинформ».

«Именно внедрение в нашем регионе качественного высокоскоростного интернета 5G откроет перед бизнесом широкий спектр возможностей и позволит трансформировать их работу. Интернет нового поколения откроет новую веху в развитии передовых технологий», - отметил глава региона Кумар Аксакалов.

По информации акимата, в целях улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также улучшения качества интернета предлагается реализовать запуск мобильной связи нового поколения в индустриальной зоне и в жилых микрорайонах.

Также сообщается, что в рамках рабочего визита председателя АО «Казахтелеком» в регион подписан меморандум по обеспечению жителей области качественной связью и интернетом.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала
Новости
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
Новости
276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД
Новости
Женщина погибла во время пожара в Алматы
Новости
Глава горздрава Астаны покинул свой пост
Новости
Министр экологии из новостей узнала об общественных слушаниях по АЭС