В Костанае обещают запуск 5G в этом году

В этом году в Костанае будет запущена мобильная связь 5G, обещают в акимате Костанайской области. Об этом стало известно в ходе инвестиционного форума Kostanay Invest 2023, сообщает «Казинформ» .

«Именно внедрение в нашем регионе качественного высокоскоростного интернета 5G откроет перед бизнесом широкий спектр возможностей и позволит трансформировать их работу. Интернет нового поколения откроет новую веху в развитии передовых технологий», - отметил глава региона Кумар Аксакалов.

По информации акимата, в целях улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также улучшения качества интернета предлагается реализовать запуск мобильной связи нового поколения в индустриальной зоне и в жилых микрорайонах.

Также сообщается, что в рамках рабочего визита председателя АО «Казахтелеком» в регион подписан меморандум по обеспечению жителей области качественной связью и интернетом.