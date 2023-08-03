В Костанае обещают запуск 5G в этом году

Связь нового поколения появится в индустриальной зоне и в микрорайонах
В этом году в Костанае будет запущена мобильная связь 5G, обещают в акимате Костанайской области. Об этом стало известно в ходе инвестиционного форума Kostanay Invest 2023, сообщает «Казинформ».
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