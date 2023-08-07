МСХ не прогнозирует острого дефицита кормов из-за засухи

Несмотря на засуху, в министерстве сельского хозяйства не прогнозируют дефицита кормов. Как сообщили в понедельник в ведомстве, на сегодняшний день фермеры заготовили 12,7 млн тонн сена, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объема.

«12,7 млн тонн сена заготовили казахстанские фермеры на сегодняшний день, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объема. На субсидирование стоимости затрат на корма в этом году регионами выделено 11,7 млрд тенге. При необходимости акиматы областей имеют возможность направить дополнительные средства», - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что впервые с этого года для проведения кормозаготовительных работ сельхозтоваропроизводители могут получить льготное дизтопливо. Согласно заявкам уже сформированы потребности горючего в объеме 57,9 тыс. тонн, отгрузка которых уже началась. Кроме того, по итогам 2022 года «Продкорпорация» сформировала фуражный фонд в объеме 235,2 тыс. тонн, запасы которого в случае необходимости будут направлены для поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене.

«В регионах, пострадавших от засухи, по линии АО “НУХ “Байтерек” рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров. Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств из резерва правительства на субсидирование животноводства», - добавили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что основная масса сочных кормов приходится на кукурузный силос, заготовка которого начнется в сентябре.

«Острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется», - заверили в МСХ.