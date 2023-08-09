В паркинге ЖК в Астане взорвалась машина, начался пожар

Жители столичного ЖК «Медина» сообщают, что в паркинге их дома, предположительно, взорвалась машина на газе. В ДЧС информацию подтвердили и сообщили, что эвакуировано 150 человек.

Жители сообщают, что людей эвакуировали и уже около 40 минут не могут потушить пожар.

В ДЧС Астаны подтвердили, что в 13:54 пожарные подразделения выехали на поступивший вызов о том, что в паркинге по улице Акан Серы горит автомашина.

«По прибытию огнеборцев уже через 6 минут установлено, что в паркинге жилого комплекса горит автомобиль марки Range Rover, создалось сильное задымление», - сообщили в департаменте.

В результате пожара спасено пять человек, в их числе один ребенок, эвакуировано 150 человек, из них 30 детей. Жертв и пострадавших нет. В 14:40 пожар локализован.