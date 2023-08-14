Все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября – Минпросвещения

С нового учебного года 100% учащихся начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием, сообщили в пресс-службе комитета по охране прав детей министерства просвещения. Здесь напомнили, что это было поручение президента: с 1 сентября организовать бесплатное питание для более 1,5 ммлн учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса.

«В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым будет с нового учебного года будет достигнут 100% показатель», - сказала руководитель управления комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы – 800 тенге.

Вместе с тем Минпросвещения прорабатывает вопрос повышения качества школьного питания.