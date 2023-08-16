Он был взят под стражу 22 июня
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Журналисту Думану Мухаметкариму продлили арест на месяц
ФОТО РАДИО "АЗАТТЫК"

Межрайонный специализированный следственный суд Алматинской области продлил срок ареста журналисту Думану Мухаметкариму еще на месяц, пишет радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.

Журналиста подозревают в участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 405 УК) и финансировании экстремизма (часть 1 статьи 258 УК).

За этот год Думана Мухаметкарима арестовывали несколько раз — за «нарушение порядка проведения мирного собрания» из-за протестов против результатов парламентских выборов и за «скрытые призывы» участвовать в митингах.

22 июня Думан Мухаметкарим должен был быть освобожден после очередных 25 суток ареста, однако этого не произошло. Его задержали на 48 часов по делу о «финансировании экстремизма», по которому он проходил подозреваемым. В тот же день его арестовали на два месяца по делу об участии в запрещенной экстремистской организации и этапировали в СИЗО Талдыкоргана.

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