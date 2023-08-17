Строительство 62 школ профинансировано в Казахстане за счет средств, изъятых у коррупционеров

Школы построены в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах
За счет средств, изъятых у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ, сообщила пресс-служба правительства.
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