Школы построены в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах
Строительство 62 школ профинансировано в Казахстане за счет средств, изъятых у коррупционеров
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За счет средств, изъятых у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ, сообщила пресс-служба правительства.

«На сегодняшний день благодаря фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс. ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент», - говорится в сообщении.

В целом с момента образования фонда в декабре прошлого года в него поступило уже 151,6 млрд тенге. За счет этих средств будут решать проблемы трехсменного обучения, аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.

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