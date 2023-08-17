Строительство 62 школ профинансировано в Казахстане за счет средств, изъятых у коррупционеров

«На сегодняшний день благодаря фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс. ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент», - говорится в сообщении.

В целом с момента образования фонда в декабре прошлого года в него поступило уже 151,6 млрд тенге. За счет этих средств будут решать проблемы трехсменного обучения, аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.