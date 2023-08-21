Дания и Нидерланды передадут Украине десятки истребителей F16

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию и заручился поддержкой этих стран в виде поставок истребителей F16. Однако пока неизвестно, когда техника будет передана Киеву.

Как сообщается на сайте датского министерства обороны, Дания вместе с Нидерландами возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F16. Коалиция обеспечит обучение ВВС Украины использованию реактивного истребителя F16. Также правительство вместе с Нидерландами готово подарить Украине эти истребители, которые Киев просил давно.

«Обучение украинских пилотов – это первый необходимый шаг, чтобы дать им навыки и предпосылки для использования самолетов. Следующим шагом для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины является предоставление Западом истребителей пилотам для борьбы Украины с российским вторжением. Потребуется время, чтобы это произошло. Правительство получило поддержку Совета по внешней политике для поэтапной передачи Украине 19 датских истребителей F16», - сообщил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заверил, что «Дания сделает все возможное для расширения коалиции, чтобы больше стран могли помочь с поставкой истребителей F-16, которые нужны Украине для усиления ее противовоздушной обороны».

Однако поставка истребителей F-16 требует юридического разрешения США на передачу их Украине. Кроме того, окончательная безвозмездная передача боевой авиации зависит от подготовки и наличия в Украине права обеспечивающих структур использовать боевую авиатехнику. Передача техники будет осуществляться постепенно, чтобы не повлиять на запланированный Дание переход на боевые самолеты F35.

Русская служба ВВС сообщает, что Нидерланды также согласились передать Украине 42 истребителя, однако пока неизвестно, насколько все они технически готовы.