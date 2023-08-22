Из-за отсутствия воды пострадало порядка 7,8 тыс. га сахарной свеклы в Жамбылской области – МСХ

На сегодняшний день в Казахстане убрано 1,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 2,8 млн тонн зерна. При этом, как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, из-за засухи и отсутствия поливной воды 7,5% посевов находятся в плохом состоянии, погибло 181 тыс. га зерновых и пострадало порядка 7,8 тыс. га посевов сахарной свеклы.

«На сегодняшний день всего по республике убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 14,1%. При средней урожайности 11,5 центнера с гектара намолочено 2,8 млн тонн зерна. Массовый сбор урожая начат во всех регионах республики», - сказал Карашукеев.

В этом году общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур составляет 24 млн га, из-них площади уборки зерновых – 17,4 млн га, в том числе пшеницы – 13,7 млн га.

«Посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян. Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели химическую обработку посевов против сорняков и болезней. Вместе с тем в текущем году в вегетационный период сельхозтоваропроизводители столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой и отсутствием поливной воды, что сказалось на состоянии посевов», - признал глава МСХ.

В результате, по оперативным данным акиматов областей, на сегодня 45,1% посевов зерновых культур, или 7,8 млн га, находится в хорошем состоянии, 46%, или 8 млн га, – в удовлетворительном состоянии и 7,5%, или 1,3 млн га, – в плохом состоянии. При этом, добавил Карашукеев, 181 тыс. га, или менее 1%, зерновых посевов погибли, преимущественно – в Павлодарской области. Кроме того, из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики, по информации акимата Жамбылской области, пострадали порядка 7,8 тыс. га, в том числе 1,2 тыс. га посевов сахарной свеклы.