Назначен прокурор области Улытау

Им стал Жасулан Еламанов
По согласованию с президентом приказом генерального прокурора прокурором области Улытау назначен старший советник юстиции Жасулан Еламанов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
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