Назначен прокурор области Улытау

Жасулан Еламанов родился в 1977 году в Кызылординской области. Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района Алматы. В разные годы занимал ответственные руководящие должности, был заместителем прокурора Бостандыкского района, Специализированным природоохранным прокурором, прокурором Ауэзовского района Алматы, прокурором Ескельдинского района Алматинской области, Кордайского района Жамбылской области, города Тараз, заместителем прокурора Кызылординской области, главного транспортного прокурора. До нового назначения занимал должность первого заместителя главного транспортного прокурора.