Им стал Жасулан Еламанов
Назначен прокурор области Улытау
фото пресс-службы генеральной прокуратуры

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора прокурором области Улытау назначен старший советник юстиции Жасулан Еламанов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Жасулан Еламанов родился в 1977 году в Кызылординской области. Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района Алматы. В разные годы занимал ответственные руководящие должности, был заместителем прокурора Бостандыкского района, Специализированным природоохранным прокурором, прокурором Ауэзовского района Алматы, прокурором Ескельдинского района Алматинской области, Кордайского района Жамбылской области, города Тараз, заместителем прокурора Кызылординской области, главного транспортного прокурора. До нового назначения занимал должность первого заместителя главного транспортного прокурора.

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