Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за срыв сроков строительства корпуса больницы и пристроек к двум школам

Акимат Алматы выиграл суд против двух подрядных организаций, которые занимались строительством корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи и сейсмоусилением и строительством пристройки к школе-интернату №9, сообщает пресс-служба акимата. Еще на одного подрядчика подан иск в суд за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48.

Строительство корпуса больницы началось 21 июля 2021 года ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» и должно было завершиться 30 сентября 2022 года.

«Несмотря на продление сроков, до настоящего времени подрядчиком работы не завершены. В этой связи акиматом подано исковое заявление в суд в отношении подрядной организации. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 3 июля 2023 года ТОО "Корпорация Ақ Ордасы" признано недобросовестным участником государственных закупок, в доход государства взыскана неустойка в сумме 12,3 млн тенге», - сообщили в акимате.

Подрядчика также оштрафовали и лишили подвида лицензии на строительно-монтажные работы. При этом компания должна закончить строительные работы до конца сентября.

Пристройку к школе-интернату №9 должны были возвести в ноябре прошлого года. Однако подрядчик сорвал сроки.

«За срыв производства работ и по фактам применения некачественных материалов по отношению подрядной организации ТОО "Barat & Co" в декабре 2022 года акиматом Алматы было подано исковое заявление в суд. Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 26 июня 2023 года на подрядчика наложен штраф 6,5 млн тенге», - сообщили в пресс-службе акимата.

Подрядчик также должен завершить все работы к новому учебному году.

Также акимат судится с подрядной организацией, которая в июле 2021 года начала строительство пристройки и реконструкция здания школы-лицея №48, работы должны были завершиться 31 января этого года.

«Нормативный срок строительства – 10 месяцев. Ввиду удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку. Срок завершения работ был продлен до 31 января 2023 года. В связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО "Риголит" подано исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства», – сообщает пресс-служба.

При этом объект планируется сдать в эксплуатацию в начале учебного года.