Кайрату Кудайбергену продлили арест на месяц

По информации пресс-службы алматинского городского суда, Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования о продлении срока нахождения под стражей Кайрата Кудайбергена.

Кайрат Кудайберген был задержан 22 апреля 2022 года. В тот день прокуратура Алматы сообщила, что подозревает его в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий. Кудайберген якобы действовал сообща с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, который был задержан 7 января 2022 года. По версии следствия, Джумагельдиев действовал при координации куратора из КНБ и должен был взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. Следствие считает, что группировка Джумагельдиева похитила 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», их пытали в аэропорту Алматы, один человек в результате скончался. Всего было задержано 40 человек из группировки Дикого Армана.

Ранее Джумагельдиеву продлили арест в связи с тем, что идет ознакомление с материалами уголовного дела.