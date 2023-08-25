Власти обещали ликвидировать ее два года назад
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Стихийная свалка в Тургене, июль 2021 года. Фото Данияра Мусирова

Из-за стихийной свалки в селе Тургень Алматинской области заместитель акима Енбекшиказахского района и аким Тургенского сельского округа были дважды оштрафованы: власти обещали ликвидировать свалку еще два года назад. Об этом министерство экологии и природных ресурсов сообщило в ответе на официальный запрос «Власти» в пятницу.

«Территориальным департаментом министерства в 2022 году за нарушения требовании по управлению отходами заместитель акима Енбекшиказахского района А.М. Смагулов и аким Тургенского сельского округа Е.С. Карибаев привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.344 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 306 300 тенге. В 2023 году за вышеуказанное нарушение должностные лица указанных акиматов (Смагулов А.М., М.А. Бейсембаев М.А.) повторно привлечены к административной ответственности на общую сумму 431 250 тенге», – указано в ответе министерства.

По словам жителей поселка, стихийная свалка в Тургене существует еще с советских времен и сейчас уже подходит к жилым домам. В 2021 году на ней произошел пожар, который жителям пришлось долгое время тушить своими силами. В июле этого года, по сообщениям жителей, на свалке вновь произошло возгорание.

В 2021 году местные власти заявляли, что вывоз мусора на эту свалку был официально запрещен, а местным акиматом планировалось выставить охрану, которая должна дежурить и днем, и вечером. Тогда руководитель отдела ЖКХ и жилищной политики Енбекшиказахского района Асхат Ансатбаев объяснял проблему со свалкой отсутствием законного полигона и недостаточным финансированием, выделяемым на санитарную очистку сельских округов. Он также говорил о том, что для решения проблемы планировалось построить мусороперегрузочную станцию в селе Ташкенсаз.

Несмотря на это, по словам жителей, с тех пор свалка только выросла.

«Свалка достигла масштабов 12 га, в прошлом году официально было 10 га», – сообщила активистка поселка Алена Польских.

По ее словам, ежедневно жители сами отправляют участковым данные нарушителей, вывозящих мусор на свалку, однако они отделываются штрафами, в то время как выброшенный ими мусор не вывозится, а жители близлежащих домов жалуются на проблемы со здоровьем.

В министерстве экологии в ответе на запрос сообщили, что для рекультивации свалки районный акимат направил в областной бюджетную заявку сумму 60 млн тенге. Для разработки ПСД выделено 7,2 млн тенге.

«После одобрения и выделения указанной полной суммы местными исполнительными органами будут проведены рекультивационные работы на данной свалке», – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что местный акимат также планирует строительство мусороперерабатывающего комплекса: «Для строительства мусороперерабатывающего комплекса районным акиматом ведутся переговоры с потенциальным инвестором ТОО "ГеоДатаПлюс". При реализации строительства мусороперерабатывающего комплекса образуемые твердые бытовые отходы района будут транспортироваться в указанный полигон на переработку».

Кроме того, по данным министерства, в селе Акбастау планируется построить полигон твердо-бытовых отходов площадью 15 га. Стоимость проекта – 1,168 млрд тенге, финансировать его планируется из государственных источников. Проект уже получил положительное заключение экспертизы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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