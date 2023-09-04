На улицах Розыбакиева и Гагарина не будут запускать новые маршруты общественного транспорта и делать выделенные полосы для него

В связи с активным строительством жилищных комплексов в районе улиц Розыбакиева и Гагарина и в районе MEGA Alma-Ata Власть отправила запрос в управление городской мобильности по поводу того, как там собираются решать возникшие транспортные проблемы. В управлении сообщили, что выделенных полос для общественного транспорта там не будет, как и новых маршрутов.

Управление ответило, что не обладает данными о росте количества жителей в районе улиц аль-Фараби-Гагарина и аль-Фараби-Розыбакиева. «На сегодня вопрос об организации выделенных полос по ул. Розыбакиева и ул. Гагарина, а также продлении троллейбусных линий и запуск новых маршрутов по данным улицам Управлением городской мобильности Алматы не рассматривается», - говорится в ответе на запрос.

Несколько месяцев назад перекрыли улицу Гагарина от Ескараева до Ходжанова, что вызвало неразбериху в движении общественного транспорта. Так троллейбусы №1 и №9 не доезжают до конечной остановки на улице Кожабекова. Кроме того, троллейбусы не могут двигаться вниз по улице Розыбакиева, потому что не протянута троллейбусная линия от улицы Березовского.