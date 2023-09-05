Задержан подозреваемый в стрельбе в Алматы

Остальных участников устанавливают
В ночь на 3 сентября в заведении Sunset в БЦ «Нурлы тау» произошла стрельба. По данным полиции, один из подозреваемых задержан.
Еще по теме:
- Журналистку из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенову подозревают в распространении частной информации
- Генпрокуратура сообщила о задержании в аэропорту Алматы сообщника Мухтара Аблязова
- Комитет по защите журналистов призывает власти Казахстана освободить Амангельды Батырбекова
- Задержан глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые