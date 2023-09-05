Остальных участников устанавливают
Задержан подозреваемый в стрельбе в Алматы
фото Жанары Каримовой

В ночь на 3 сентября в заведении Sunset в БЦ «Нурлы тау» произошла стрельба. По данным полиции, один из подозреваемых задержан.

Об инциденте написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Это произошло в 00:30, четверо в масках стреляли из пистолета, два человека получили огнестрельные ранения.

В МВД, комментируя инцидент, сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района города Алматы.

«На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления. Один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности», - сообщает ведомственный ресурс Polisia.kz.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки
Новости
В Шымкенте расследуют дело по факту руководства финпирамидой «ПК Asar Baspana»
Новости
Жители села Кенкияк в Актюбинской области отравились газом во время ремонта на газораспределительной станции
Просматриваемые
Новости
Назначен начальник департамента полиции Шымкента
Новости
На улицах Розыбакиева и Гагарина не будут запускать новые маршруты общественного транспорта и делать выделенные полосы для него
Новости
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Население Казахстана превысило 19,9 млн. человек
Новости
В Акмолинской области 12 человек госпитализированы с сибирской язвой
Новости
Минимальная заработная плата будет повышена до 85 тыс. тенге с 1 января 2024 года