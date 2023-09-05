Задержан подозреваемый в стрельбе в Алматы

В ночь на 3 сентября в заведении Sunset в БЦ «Нурлы тау» произошла стрельба. По данным полиции, один из подозреваемых задержан.

Об инциденте написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Это произошло в 00:30, четверо в масках стреляли из пистолета, два человека получили огнестрельные ранения.

В МВД, комментируя инцидент, сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района города Алматы.

«На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления. Один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности», - сообщает ведомственный ресурс Polisia.kz.