Мажилис ратифицировал соглашение с Узбекистаном по контролю за перемещением энергоресурсов через границу

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи». Документ предусматривает повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми между двумя государствами.

«Целью соглашения является повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», - сказал депутатам заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

В частности, после того, как документ будет окончательно принят, таможенные органы двух государств совместно с представителями ведомств, на балансе которых находятся приборы учета, будут проводить ежемесячно снимать показания с приборов учета, проводить мероприятия по целостности наложенных таможенных средств идентификации.

Кроме того, соглашением предусматривается обмен информацией об опыте в таможенном декларировании и таможенном контроле за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела.

У депутатов возник вопрос, почему по соглашению приборы учета, например, природного газа должны быть установлены на паритетной основе, однако Узбекистан установил шесть, а Казахстан – всего один. На что Жамаубаев ответил: «Это исторически так сложилось, что у них (у Узбекистана – В.) оказалось шесть приборов».

«Это связано с тем, что при строительстве газопровода, газотранспортной системы, системы учета ставились в соответствии с технологическими требованиями. В целом здесь никаких ущемлений нет. После развала Союза на территории Казахстана есть три межгосударственных пункта учета (…) с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией. Так сложилось, так запроектировано. Никаких ущемлений по поводу того, что на стороне Узбекистана стоит больше приборов учета, чем на стороне Казахстана, по нашему мнению, нет», - добавил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.