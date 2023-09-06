Медорганизации завысили объемы оказания помощи казахстанцам на 3,3 млрд тенге – Фонд медстрахования

За первое полугодие 2023 года медицинские организации Казахстана необоснованно завысили объемы оказанной помощи гражданам на 3,3 млрд тенге. Причем, как показывает статистика, наибольшее число различных нарушений выявлено в Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления НАО «Фонд медицинского страхования» Ильяс Мухамеджан.

«По итогам проведенного мониторинга (контроля качества и объема медуслуг – В.) за 6 месяцев 2023 года использовано мер экономического воздействия на общую сумму 8,8 млрд тенге. А за 6 месяцев 2022 года – мер экономического воздействия использовано на 9,6 млрд тенге», - привел данные Мухамеджан.

Больше всего нарушений – 45,1%, или на 3,6 млрд тенге, по его словам, выявлено по стационарной помощи, 38,5% нарушений на сумму 2,8 млрд тенге – в консультативно-диагностических услугах и 12,3%, или на 967 млн тенге, – это оказание медпомощи сельским жителям. Больше всего нарушений – 172 695 дефектов на сумму 822 млн тенге – выявлено в Актюбинской области, 113 488 дефектов на сумму 555,5 млн тенге – в Акмолинской области и 84 276 дефектов на 409 млн тенге – в Жамбылской. По структуре примененных дефектов наибольшее количество приходится на необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи и услуг – 998 577 дефектов, или 88,7% на сумму 3,3 млрд тенге, необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области здравоохранения, клинических протоколов – 89 087 дефектов, или 7,9% на сумму 3,5 млрд тенге. На приписки приходится 2%, или 22 885 дефектов, на общую сумму 212,4 млн тенге.

«По вопросу приписок в организациях медицинской помощи, для примера, выявлены факты оказания более двух стоматологических услуг пациентам в один день. Например, внесено лечение периодонтита 52 зубов. Исполнители увеличивали количество оказанных услуг, когда один сотрудник оказывал более 1 600 услуг массажа в месяц, а это 80 услуг в день, длительностью 30 минут. Таким образом, для выполнения этих 80 услуг в день ему необходимо 40 часов в сутки, без перерывов», - привел примеры зампред правления фонда.

Для исключения приписок, по его словам, планируется внедрить двухэтапный мониторинг, ужесточить требования к поставщикам медпомощи, то есть внести дополнительные изменения в НПА, внедрить QR-подтверждение факта оказанной медицинской помощи. Как уточнил Мухамеджан, эта услуга проходит пилотное апробирование в Астане, Алматы и Северо-Казахстанской области.