Наибольшее количество нарушений выявлено в трех регионах
Медорганизации завысили объемы оказания помощи казахстанцам на 3,3 млрд тенге – Фонд медстрахования
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Власть

За первое полугодие 2023 года медицинские организации Казахстана необоснованно завысили объемы оказанной помощи гражданам на 3,3 млрд тенге. Причем, как показывает статистика, наибольшее число различных нарушений выявлено в Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления НАО «Фонд медицинского страхования» Ильяс Мухамеджан.

«По итогам проведенного мониторинга (контроля качества и объема медуслуг – В.) за 6 месяцев 2023 года использовано мер экономического воздействия на общую сумму 8,8 млрд тенге. А за 6 месяцев 2022 года – мер экономического воздействия использовано на 9,6 млрд тенге», - привел данные Мухамеджан.

Больше всего нарушений – 45,1%, или на 3,6 млрд тенге, по его словам, выявлено по стационарной помощи, 38,5% нарушений на сумму 2,8 млрд тенге – в консультативно-диагностических услугах и 12,3%, или на 967 млн тенге, – это оказание медпомощи сельским жителям. Больше всего нарушений – 172 695 дефектов на сумму 822 млн тенге – выявлено в Актюбинской области, 113 488 дефектов на сумму 555,5 млн тенге – в Акмолинской области и 84 276 дефектов на 409 млн тенге – в Жамбылской. По структуре примененных дефектов наибольшее количество приходится на необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи и услуг – 998 577 дефектов, или 88,7% на сумму 3,3 млрд тенге, необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области здравоохранения, клинических протоколов – 89 087 дефектов, или 7,9% на сумму 3,5 млрд тенге. На приписки приходится 2%, или 22 885 дефектов, на общую сумму 212,4 млн тенге.

«По вопросу приписок в организациях медицинской помощи, для примера, выявлены факты оказания более двух стоматологических услуг пациентам в один день. Например, внесено лечение периодонтита 52 зубов. Исполнители увеличивали количество оказанных услуг, когда один сотрудник оказывал более 1 600 услуг массажа в месяц, а это 80 услуг в день, длительностью 30 минут. Таким образом, для выполнения этих 80 услуг в день ему необходимо 40 часов в сутки, без перерывов», - привел примеры зампред правления фонда.

Для исключения приписок, по его словам, планируется внедрить двухэтапный мониторинг, ужесточить требования к поставщикам медпомощи, то есть внести дополнительные изменения в НПА, внедрить QR-подтверждение факта оказанной медицинской помощи. Как уточнил Мухамеджан, эта услуга проходит пилотное апробирование в Астане, Алматы и Северо-Казахстанской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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