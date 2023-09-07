Новую поликлинику в алматинском микрорайоне Кемел откроют в ноябре

Строительство новой поликлиники на 200 посещений в сутки в микрорайоне Кемел завершено, она откроется в ноябре, сообщил на встрече с жителями Жетысуского района Алматы аким города Ерболат Досаев.

Также глава города напомнил, что ранее акиматом были приобретены три здания под поликлиники: по ул. Омарова – на 300 посещений, ул. Нусупбекова – на 200 посещений и в Рабочем поселке – на 240 посещений в смену. В этом году акимат выделил почти 2 млрд тенге на их ремонт и оснащение.

«Завершены работы по капитальному ремонту поликлиники в Рабочем поселке. После оснащения медицинским оборудованием она будет открыта в декабре. Из-за несостоявшихся конкурсов на проведение капитального ремонта двух зданий по ул. Нусупбекова и Омарова работы будут начаты в ноябре. Завершение планируется в июне 2024 года», - сказал Досаев.