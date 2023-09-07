Ребенка забрали родственники в Казахстан
Пострадавший в ДТП в Алании гражданин Казахстана скончался в больнице – МИД
ФОТО İHA

Тамара Вааль, Астана, Власть

Супруг гражданки Казахстана, пострадавший в ДТП в Алании, скончался в реанимации, сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Супруг скончался вчера в реанимации. Сына забрали родственники, он уже в Казахстане», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что тела всех трех погибших будут доставлены сегодня в Казахстан.

Напомним, 3 сентября в Алании семья из Казахстана попала в ДТП. На месте погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Супруг и сын скончавшейся были доставлены в больницу, мужчина находился в реанимации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
На улицах Розыбакиева и Гагарина не будут запускать новые маршруты общественного транспорта и делать выделенные полосы для него
Новости
Новым акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков
Новости
Федерация альпинизма лишилась всех пропусков в парк Медео
Новости
11 сотрудников колонии в Акмолинской области будут уволены за избиения заключенных
Новости
Население Казахстана превысило 19,9 млн. человек
Новости
КУИС проводит служебное расследование по факту избиения осужденного сотрудниками колонии в Акмолинской области