Пострадавший в ДТП в Алании гражданин Казахстана скончался в больнице – МИД

Супруг гражданки Казахстана, пострадавший в ДТП в Алании, скончался в реанимации, сообщил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Супруг скончался вчера в реанимации. Сына забрали родственники, он уже в Казахстане», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что тела всех трех погибших будут доставлены сегодня в Казахстан.

Напомним, 3 сентября в Алании семья из Казахстана попала в ДТП. На месте погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Супруг и сын скончавшейся были доставлены в больницу, мужчина находился в реанимации.