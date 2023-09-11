В организациях образования в Казахстане будут внедрены уроки личной безопасности

В рамках комплексного плана по защите детей от насилия и профилактике суицида на 2023-2025 годы в Казахстане разработают антибуллинговую программу для организаций образования и создадут единый контакт-центра для детей BalaQorgau, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Комплексным планом предусмотрено создание интерактивной карты рисков в разрезе областей, районов и городов, где будет отображаться актуальная информация о правонарушениях в детской среде, фактах насилия и буллинга, пропусках занятий и т.д. Это поможет вести качественный мониторинг и оказывать экстренную помощь по методу «кризисного управления».

Наряду с этим планируется разработка антибуллинговой программы для организаций образования по опыту Финляндии, которая предусматривает проведение онлайн-опросов, тематических уроков, бесед и внеклассных мероприятий. Также будет утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли или кибербуллинга.

Кроме того, во внутришкольном учете будет применяться механизма кейс-менеджмента, который подразумевает принятие мер от выявления кризисного случая до полного решения проблемы с составлением индивидуального плана работы и закреплением ответственных педагогов.

Также будет создан единый контакт-центра для детей BalaQorgau, в организациях образования – от детсадов до колледжей- будут внедрены уроки личной безопасности, а с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в Казахстане проведут работу по формированию безопасного контента для детей.

Помимо этого, будут созданы региональные центры психологической поддержки, подготовят дополнительно 1 тыс. педагогов-психологов и 2 тыс. социальных педагогов, введут дополнительные часы работы педагога-психолога с классом и др.

В правительстве ожидают, что комплексный план позволит значительно снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также фактов суицида и его попыток.